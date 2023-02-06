Орлов считает, что Слуцкий добился успеха в ЦСКА благодаря Газзаеву

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о бывшем главном тренере «Рубина» и ЦСКА Леониде Слуцком.

«Слуцкому повезло, что он работал в большом клубе. В ЦСКА он попал в руки хороший менеджеров. Ему до сих пор нужен хороший менеджер, который им бы руководил. А когда он сам по себе… Ну мы видели, как он работал в «Рубине», — приводит слова Орлова Sport24.

По мнению эксперта, в ЦСКА Слуцкий смог добиться успеха только благодаря великолепной работе его предшественника Валерия Газзаева и президента клуба Евгения Гинера.

Напомним, 51-летний Слуцкий покинул казанский «Рубин» в ноябре прошлого года.