Промес — легенда «Спартака», считает Аленичев

Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, считает ли он нападающего Куинси Промеса легендой «красно-белых».

«Да, Куинси — легенда клуба. Он уже очень долгое время в «Спартаке». Учитывая, что он очень многое сделал для клуба, его уже можно считать нашим, «мясным», — приводит слова Аленичева Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 17 мячей и сделал семь результативных передач.

После 17 туров «Спартак» идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.