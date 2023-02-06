Осинькин заявил, что Барач сам попросил отпустить его в аренду

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о защитнике Матео Бараче, который перешёл в «Остенде» на правах аренды.

«Барач – квалифицированный футболист. Он попросил об аренде, понимая, что первые полгода он играл не так много, как хотелось бы. У него было пару небольших травм, которые помешали быть в обойме», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Специалист отметил, что тех защитников, которые остались в расположении клуба, достаточно для продолжения сезона.

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.