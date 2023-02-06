В «Кармиотиссе» подтвердили, что Кержаков возглавит клуб

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков в ближайшее время подпишет контракт с кипрским клубом «Кармиотисса».

«Это правда. Александр Кержаков возглавит наш клуб. Мы очень рады, что «Кармиотисса» заполучила такого специалиста», — приводит слова технического директора команды Антониса Антониу Sport24.

Последним местом работы 40-летнего специалиста был «Пари НН», который он возглавлял с июня 2021 по июнь 2022 год.

«Кармиотисса» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 23 очка после 22 туров. В последнем матче клуб потерпел поражение от АЕКа со счетом 1:3.