Александр Кержаков может возглавить клуб чемпионата Кипра «Кармиотисса»

Известный российский специалист Александр Кержаков в скором времени может быть назначен на пост главного тренера клуба чемпионата Кипра «Кармиотисса». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, контракт с известным в прошлом футболистом из России будет отдан на подписание уже в ближайшие несколько дней.

В настоящий момент «Кармиотисса» занимает десятое место в турнирной таблице высшего дивизиона кипрского футбола, сумев за 22 сыгранных поединка набрать 23 очка.

У Александра Кержакова есть опыт тренерской деятельности: с 2020 по 2021 год специалист возглавлял «Томь», а с 2021 по 2022 год – «Пари НН».