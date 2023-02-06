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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Кержаков может возглавить клуб чемпионата Кипра «Кармиотисса»

06 Февраля 2023 • 17:51 Комментировать

Известный российский специалист Александр Кержаков в скором времени может быть назначен на пост главного тренера клуба чемпионата Кипра «Кармиотисса». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, контракт с известным в прошлом футболистом из России будет отдан на подписание уже в ближайшие несколько дней.

В настоящий момент «Кармиотисса» занимает десятое место в турнирной таблице высшего дивизиона кипрского футбола, сумев за 22 сыгранных поединка набрать 23 очка.

У Александра Кержакова есть опыт тренерской деятельности: с 2020 по 2021 год специалист возглавлял «Томь», а с 2021 по 2022 год – «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков чемпионат Кипра Кармиотисса
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