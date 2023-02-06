Осинькин: «Вопрос по Григорьеву ещё не закрыт»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о полузащитнике «Алании» Данииле Григорьеве, который находится на просмотре в самарском клубе.

«Вопрос, будем ли мы вызывать его на следующий сбор, еще не закрыт. Сейчас у нас выходные, кто-то остался в Турции, кто-то улетел оттуда. По приезду обратно свяжемся с агентами футболиста и все с ними обговорим», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний Григорьев принял участие в двух матчах за «Аланию», в которых не отметился результативными действиями. Контракт хавбека с клубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 тысяч евро.