Агент Голубовича: «Он поможет «Химкам» остаться в Российской премьер-лиге»

Милан Дудич, агент сербского защитника Петара Голубовича, прокомментировал переход своего клиента в клуб Российской премьер-лиги «Химки».

Специалист отметил тот факт, что у 28-летнего спортсмена очень хороший характер и богатая база знаний в плане тактических наработок, получение которой связано с обширной клубной историей футболиста, выступавшего за итальянские «Новару», «Пистойезе», «Пизу», бельгийский «Кортрейк» и норвежский «Олесунн».

«Думаю, он поможет «Химкам» остаться в Российской премьер-лиге. Не знаю, купит ли его через какое-то время кто-то из топ-клубов, но вообще Петар надеется остаться в России до конца карьеры», - цитирует Дудича «РБ Спорт».