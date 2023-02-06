Худяков прокомментировал свою игру на выходе в матче с «Пари НН»

Московский вратарь Даниил Худяков прокомментировал свою игру на выходе в первом туре нынешнего сезона Российской премьер-лиги, в рамках которого столичный «Локомотив» принимал на своём поле «Пари Нижний Новгород» (1:1).

Спортсмен сказал, что у него было желание перебросить мяч через игрока команды соперника, однако всё пошло немного не по плану и мяч явно не собирался приземляться удобным образом. Именно в связи с этим и за снижением риска при игре головой был совершён удар боковыми ножницами.

«В команде нормально на это отреагировали: гола нет, всё нормально. Но некоторым это не понравилось», - приводит слова Худякова «Матч ТВ».