​Президент РПЛ Алаев получил приглашение на мероприятие УЕФА

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев получил приглашение за заседание комитета УЕФА по футзалу и пляжному футболу. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». Мероприятие пройдёт в Швейцарии в конце апреля.

Предполагается, что УЕФА постепенно начинает процесс возвращения России в официальные турниры. Вероятно, для начала речь пойдёт об участии российских команд по футзалу и пляжному футболу.

Отмечается, что президент РПЛ за последний год приглашений от УЕФА не получал.

Стоит напомнить, что российский футбол в настоящий момент находится под санкциями.