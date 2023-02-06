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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Президент РПЛ Алаев получил приглашение на мероприятие УЕФА

06 Февраля 2023 • 17:29 Комментировать (1)

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев получил приглашение за заседание комитета УЕФА по футзалу и пляжному футболу. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». Мероприятие пройдёт в Швейцарии в конце апреля.

Предполагается, что УЕФА постепенно начинает процесс возвращения России в официальные турниры. Вероятно, для начала речь пойдёт об участии российских команд по футзалу и пляжному футболу.

Отмечается, что президент РПЛ за последний год приглашений от УЕФА не получал.

Стоит напомнить, что российский футбол в настоящий момент находится под санкциями.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Александр Алаев РПЛ
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Комментарии (1)
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ингерман
06 Февраля 2023 в 17:40
ай.. а ента кто такой.. а ента ала алаевич.. наш младшый научнай сатрудник.. А-ха-ха-ха! )))
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