​В «Динамо» ощутили землетрясение в Турции – Йоканович

Турция перенесла серию землетрясений. Погибли более тысячи человек, но точные данные собрать пока невозможно – спасательные мероприятия продолжаются.

В настоящий момент в Турции находятся футболисты «Динамо», которые готовятся к возобновлению сезона 2022/2023. Главный тренер команды Славиша Йокановича ответил на вопрос, ощутили ли землетрясение представители «бело-голубых».

«Ночью мы почувствовали землетрясение в Белеке. Большинство в нашем отеле ощутили его. Но с нами всё хорошо», - высказался Йоканович, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

После первой части сезона «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.