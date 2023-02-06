Юран высказался насчёт обвинения в договорном матче

Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался насчёт обвинений в свой адрес полугодовой давности со стороны журналиста Ивана Карпова в том, что он предлагал «Ростову» сдать матч в обмен на приобретение «жёлто-синими» шести очков в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Нужно было чего-то ляпнуть и перевести тему. Почему не обратиться в суд? Они хотят попиариться. Это же сказал не руководитель клуба, а блогер», - приводит слова Юрана «Матч ТВ».

По словам специалиста, именно раскручивания данного слуха в информационном поле и пытался добиться запустивший его журналист.

«Можно дать денег - надо это сказать. Так оно и есть, я узнавал, так оно и произошло», - добавил Юран.

Также тренер напомнил, что настоящая причина заключается в том, что один из игроков команды из Московской области получал недостаточно игровой практики.