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Галактионов против ухода Баринова из «Локомотива»

06 Февраля 2023 • 17:04 Комментировать

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов хочет сохранить полузащитника команды Дмитрия Баринова.

Как стало известно «РБ Спорт», наставник «железнодорожников» просит руководство команды не отпускать Баринова в зимнее трансферное окно. Тренер считает, что хавбек поможет «Локомотиву» остаться в элитном дивизионе.

Источник отмечает, что если столичный клуб получит более выгодное предложение по Баринову, чем было от «Бешикташа», то игрок может покинуть команду.

В текущем сезоне 26-летний капитан «Локомотива» принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов Михаил Галактионов Трансферы футбола - зима 2023
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