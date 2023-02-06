Галактионов против ухода Баринова из «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов хочет сохранить полузащитника команды Дмитрия Баринова.

Как стало известно «РБ Спорт», наставник «железнодорожников» просит руководство команды не отпускать Баринова в зимнее трансферное окно. Тренер считает, что хавбек поможет «Локомотиву» остаться в элитном дивизионе.

Источник отмечает, что если столичный клуб получит более выгодное предложение по Баринову, чем было от «Бешикташа», то игрок может покинуть команду.

В текущем сезоне 26-летний капитан «Локомотива» принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.