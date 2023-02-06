Пока футболисты «Спартака» работают на зимних сборах в ОАЭ, нападающий команды Куинси Промес готовится к возобновлению сезона в Москве самостоятельно под контролем тренерского штаба «красно-белых». При этом Промес находит время и на публикацию видео, где он хвастается своими дорогими украшениями.

На одном из последних видео Куинси Промес показал часы Rolex Daytona стоимостью в 6,5 миллиона рублей, а также браслет Van Cleef, который можно купить за 500 тысяч рублей. Кроме того, нидерландский футболист показал кроссовки LV Trainers, стоимость которых составляет 73 тысячи рублей.

После первой части сезона Куинси Промес вместе с Владимиром Сычевым находится на вершине рейтинга бомбардиров РПЛ с 14 голами.