Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» рассказал, о землетрясении, которой произошло в Турции этой ночью.

«Я не слышал, но говорят, что этой ночью что-то качало в отеле. Волнения какие-то были, но я спал. Где-то в другом районе, видимо это произошло», - сказал Ташуев.

В ночь на понедельник в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентром происшествия стала провинция Кахраманмараш, подземные толчки затем ощущались в разных регионах страны.