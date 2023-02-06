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Ташуев – о землетрясении в Турции: «Я не слышал, но, говорят, в отеле что-то качало» эксклюзив

06 Февраля 2023 • 13:27 Комментировать

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» рассказал, о землетрясении, которой произошло в Турции этой ночью.

«Я не слышал, но говорят, что этой ночью что-то качало в отеле. Волнения какие-то были, но я спал. Где-то в другом районе, видимо это произошло», - сказал Ташуев.

В ночь на понедельник в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентром происшествия стала провинция Кахраманмараш, подземные толчки затем ощущались в разных регионах страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Чемпионат России РПЛ Ахмат
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