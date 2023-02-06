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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой считает вбросом интерес «Севильи» к Абаскалю эксклюзив

06 Февраля 2023 • 21:00 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» признался, что не верит в интерес «Севильи» к наставнику «красно-белых» Гильермо Абаскалю.

«Конечно я не верю в это! Ну какой Абаскаль в «Севилью»? Команда полгода назад примерно назначила уже тренера, не думаю, что там говорят об Абаскале. Это, как обычно, работа агентов, без этого ведь невозможно. Агенты, СМИ друзей в СМИ, поэтому кто-то запускает такие новости.

Где будет Абаскалю, если не в «Спартаке»? Нигде не будет! Если бы он был месте на 6-7, тогда, конечно, его бы уже у нас не было», — сказал Мостовой.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Севилья Александр Мостовой Ла Лига Примера РПЛ Гильермо Абаскаль
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