Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» признался, что не верит в интерес «Севильи» к наставнику «красно-белых» Гильермо Абаскалю.

«Конечно я не верю в это! Ну какой Абаскаль в «Севилью»? Команда полгода назад примерно назначила уже тренера, не думаю, что там говорят об Абаскале. Это, как обычно, работа агентов, без этого ведь невозможно. Агенты, СМИ друзей в СМИ, поэтому кто-то запускает такие новости.

Где будет Абаскалю, если не в «Спартаке»? Нигде не будет! Если бы он был месте на 6-7, тогда, конечно, его бы уже у нас не было», — сказал Мостовой.