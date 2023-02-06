Российский специалист Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Он футболист с хорошими возможностями, функционалом. Всё зависит от стечения обстоятельств. Кто будет его основным конкурентом в «ПСЖ»? Как он войдёт в команду и прочие вопросы. Сказать, что между ними большая разница – нельзя. Разница есть, но это копейки.

Хорошо, Месси, Неймар футбольные боги. Но их ведь надо периодически менять, с учётом того, что прошёл чемпионат мира и нужны другие футболисты, чтобы у лидеров была какая-то передышка. Чем больше качественных форвардов, тем лучше», — сказал Гаджиев.

Напомним, что «Зенит» смог удержать бразильца в команде этой зимой.