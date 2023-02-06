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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Симановская: «Женщины не побегут с мужской скоростью, но объём у нас такой же»

06 Февраля 2023 • 12:30 Комментировать

Защитница петербургского «Зенита» Вера Симановская прокомментировала применение тренерами примеров из мужского футбола в женском.

Футболистка призналась, что некоторые отдельные элементы тренеры спортсменкам демонстрируют, так как футбол един и приметить полезные детали можно всегда и везде.

«Понятно, что женщины не побегут с мужской скоростью, но объём у нас такой же. Сейчас есть специальные датчики. На основе их нам рассказывали, что суммарный километраж у мужчин и женщин одинаковый», - цитирует Симановскую «Чемпионат».

Компенсировать разницу в силовых показателях, по словам спортсменки, можно с помощью улучшения технических качеств.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Зенит (женская команда) Вера Симановская
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