Симановская: «Женщины не побегут с мужской скоростью, но объём у нас такой же»

Защитница петербургского «Зенита» Вера Симановская прокомментировала применение тренерами примеров из мужского футбола в женском.

Футболистка призналась, что некоторые отдельные элементы тренеры спортсменкам демонстрируют, так как футбол един и приметить полезные детали можно всегда и везде.

«Понятно, что женщины не побегут с мужской скоростью, но объём у нас такой же. Сейчас есть специальные датчики. На основе их нам рассказывали, что суммарный километраж у мужчин и женщин одинаковый», - цитирует Симановскую «Чемпионат».

Компенсировать разницу в силовых показателях, по словам спортсменки, можно с помощью улучшения технических качеств.