Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Не всё у Семака гладко на сборах: «Зенит» упустил победу над «Уралом» в товарищеском матче

06 Февраля 2023 • 12:16 Комментировать
Урал
1:1
Зенит
2-й тайм

В утреннем (или обеденном) понедельничном товарищеском матче «Зенит» будто в рамках РПЛ встречался с екатеринбургским «Уралом».

Протокол игры  
Урал1:1Зенит
  15'Ерохин Александр (0:1)
(1:1) Каштанов Алексей58'  
Алексеев Никита IIБевеев МингиянЭмерсон РамосФилипенко ЕгорКулаков ДенисБикфалви ЭрикЕгорычев АндрейМишкич ДаниэльСунгатулин ФанильЮшин АлександрКаштанов Алексей
Запасные: Мосин ЕгорТатаринов ЕвгенийБыковский ИльяЧебыкин АнтонДружинин ИгорьБаклов ОлегМамин АртёмЖелезнов ЮрийГогличидзе ЛеоБегич Сильвие
Одоевский ДаниилАлип НуралыЧистяков ДмитрийБакаев ЗелимханСаусь ВладиславЕрохин АлександрМантуан ГуставоКузяев ДалерСутормин АлексейВендел ЖералдоСергеев Иван II
Запасные: Барановский АлексейНогтев РоманКирш ИльяШайхтдинов ДамирБелохонов АкимВасютин АлександрВершинин Никита
06 февраля.

Формат клубных сборов предоставляет командам различные вольности в плане проведения товарищеских матчей. Московское «Динамо» вот проводило игры по 120 минут, а как раз параллельно с матчем «Урал» – «Зенит» динамовцы начали свой спарринг с «Енисеем», которому длиться целых 150 минут. Сергей Семак, в отличие от Славиши Йокановича, не стал договариваться о превышенном игровом времени, и «Зенит» запланировал на 6 февраля два отдельных матча. Через три с половиной часа после «Урала» соперником питерского клуба должен стать малайзийский «Джохор Дарул Такзим».

«Зенит» сейчас проводит второй сбор – в Объединённых Арабских Эмиратах. Предыдущий этап подготовки «сине-бело-голубых» прошёл в соседнем Катаре, где они крупно обыграли два местных клуба из второго по силе дивизиона. С внушительным счётом 9:0 командой Семака была повержена «Аль-Бидда», а с менее крупным счётом 3:0 от питерской команды пострадал «Лусаил Сити» – 3:0. На игру с екатеринбуржцами «Зенит» вышел преимущественно вторым составом, но с Венделом, Кузяевым и Иваном Сергеевым.

У «Урала» стартовая расстановка была более, если можно так выразиться, основной. Тем не менее в первом тайме именно «Зенит» владел на поле преимуществом и добился промежуточного победного счёта 1:0. Гол в ворота «шмелей» пришёл в районе четверти часа игры, когда после углового Сутормин прострелил слева к вратарской, и мяч филигранно переправил в дальний угол Ерохин (0:1). Ещё минут через пятнадцать Бакаев прошёл по левому полуфлангу, но здесь не удалось игроку «Зенита» отправить мяч в правый угол – получилось чуть мимо.

В перерыве команды условились, что второй тайм из-за катарской жары продлится сорок минут вместо обычных сорока пяти. Питерцы вернулись в игру после перерыва с контролем мяча без особой спортивной агрессивности. На 53-й минуте Мантуан пробил головой выше створа после подачи слева с углового. Упустив шанс увеличить своё превосходство в счёте, зенитовцы позволили мало атаковавшему сопернику восстановить статус-кво. Юшин прострелил с правого фланга, и провалилась оборона «сине-бело-голубых» по центру, благодаря чему Каштанов переправил мяч, по сути, уже в пустые ворота (1:1).

«Зенит» пропустил с контратаки, и на 74-й минуте екатеринбуржцы также угрожали действующему чемпиону Россию с правого фланга в ответной атаке. Сунгатулин забросил в штрафную по воздуху, а Егорычеву не хватило точности при ударе со второго этажа. Во втором тайме «Урал» провёл больше замен и завершал матч уже по большей части вторым составом, а у «Зенита» основные игроки оказались припасены на матч с «Джохором». В игре с «Уралом» питерцам не хватило напористости в атакующих действиях, ну и не обошлось у них без просчётов в обороне – поэтому и зафиксирована была в итоге ничья. А вот если бы Вендел на последних минутах попал низом с 17 метров в левый угол, то зенитовцы одержали бы победу 2:1. Интересно, что 14 февраля «Зенит» вновь сыграет на сборах против «Урала». 

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Чемпионат России РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
04 Февраля
19:13 · Любители
«Амкал» сыграет с командой из первой пятёрки РПЛ
01 Февраля
20:40 · Россия. Первая лига
Уткульбаев – о победе над «Навбахором»: «Качественный матч»
26 Января
08:33 · Товарищеские матчи
Сербия одержала победу над США
23 Января
20:14 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Смысл приглашать в сборную игроков за 30 лет?»
19:50 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков рассказал, что нужно делать сборной России во время отсутствия официальных игр
20 Января
21:21 · Россия. Премьер-лига
Глебов – о дебюте за ЦСКА: «Можно сказать, мне повезло, я вышел»
19 Января
23:01 · Товарищеские матчи
Роналду признан игроком матча сборной Эр-Рияда против «ПСЖ»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Семшов уверен, что сборной России нужно проводить сборы
18 Января
00:32 · Товарищеские матчи
Верратти и Мукиэле не сыграют против Роналду в товарищеском матче
14 Января
22:26 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Сборной России надо играть, но с кем?»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Силкин заявил, что сборной России в 2023 году вполне достаточно пяти матчей
23 Декабря
19:30 · Россия. Премьер-лига
Россия проведёт международный турнир с участием сборных Казахстана, Кыргызстана и Беларуси
22 Декабря
00:32 · Товарищеские матчи
Головин провёл полный матч за «Монако» против «Лидса»
17 Декабря
18:57 · Товарищеские матчи
Сычёв поддержал возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфередацию
16 Декабря
20:43 · Товарищеские матчи
Дубль Нуньеса помог «Ливерпулю» разгромить «Милан»
Все новости
Рекомендуем