Не всё у Семака гладко на сборах: «Зенит» упустил победу над «Уралом» в товарищеском матче

В утреннем (или обеденном) понедельничном товарищеском матче «Зенит» будто в рамках РПЛ встречался с екатеринбургским «Уралом».

Формат клубных сборов предоставляет командам различные вольности в плане проведения товарищеских матчей. Московское «Динамо» вот проводило игры по 120 минут, а как раз параллельно с матчем «Урал» – «Зенит» динамовцы начали свой спарринг с «Енисеем», которому длиться целых 150 минут. Сергей Семак, в отличие от Славиши Йокановича, не стал договариваться о превышенном игровом времени, и «Зенит» запланировал на 6 февраля два отдельных матча. Через три с половиной часа после «Урала» соперником питерского клуба должен стать малайзийский «Джохор Дарул Такзим».

«Зенит» сейчас проводит второй сбор – в Объединённых Арабских Эмиратах. Предыдущий этап подготовки «сине-бело-голубых» прошёл в соседнем Катаре, где они крупно обыграли два местных клуба из второго по силе дивизиона. С внушительным счётом 9:0 командой Семака была повержена «Аль-Бидда», а с менее крупным счётом 3:0 от питерской команды пострадал «Лусаил Сити» – 3:0. На игру с екатеринбуржцами «Зенит» вышел преимущественно вторым составом, но с Венделом, Кузяевым и Иваном Сергеевым.

У «Урала» стартовая расстановка была более, если можно так выразиться, основной. Тем не менее в первом тайме именно «Зенит» владел на поле преимуществом и добился промежуточного победного счёта 1:0. Гол в ворота «шмелей» пришёл в районе четверти часа игры, когда после углового Сутормин прострелил слева к вратарской, и мяч филигранно переправил в дальний угол Ерохин (0:1). Ещё минут через пятнадцать Бакаев прошёл по левому полуфлангу, но здесь не удалось игроку «Зенита» отправить мяч в правый угол – получилось чуть мимо.

В перерыве команды условились, что второй тайм из-за катарской жары продлится сорок минут вместо обычных сорока пяти. Питерцы вернулись в игру после перерыва с контролем мяча без особой спортивной агрессивности. На 53-й минуте Мантуан пробил головой выше створа после подачи слева с углового. Упустив шанс увеличить своё превосходство в счёте, зенитовцы позволили мало атаковавшему сопернику восстановить статус-кво. Юшин прострелил с правого фланга, и провалилась оборона «сине-бело-голубых» по центру, благодаря чему Каштанов переправил мяч, по сути, уже в пустые ворота (1:1).

«Зенит» пропустил с контратаки, и на 74-й минуте екатеринбуржцы также угрожали действующему чемпиону Россию с правого фланга в ответной атаке. Сунгатулин забросил в штрафную по воздуху, а Егорычеву не хватило точности при ударе со второго этажа. Во втором тайме «Урал» провёл больше замен и завершал матч уже по большей части вторым составом, а у «Зенита» основные игроки оказались припасены на матч с «Джохором». В игре с «Уралом» питерцам не хватило напористости в атакующих действиях, ну и не обошлось у них без просчётов в обороне – поэтому и зафиксирована была в итоге ничья. А вот если бы Вендел на последних минутах попал низом с 17 метров в левый угол, то зенитовцы одержали бы победу 2:1. Интересно, что 14 февраля «Зенит» вновь сыграет на сборах против «Урала».

Кирилл Иванцов