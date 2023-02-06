Гендиректор «Пари НН» высказался о состоянии команды после землетрясения в Турции

Гендиректор «Пари Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал состояние команды в связи со случившемся в турецкой провинции Кахраманмараш землетрясения магнитудой 7,4.

«В том регионе, где находится наша команда, всё тихо и спокойно. Никого это никак не задело. Самолеты летают, всё функционирует в полном объеме. Насколько знаю, сейчас там нет таких проблем», - цитирует футбольного деятеля «Матч ТВ».

Нижегородский коллектив проводит тренировочные сборы в Белеке.

Команда из Нижнего Новгорода за 17 проведённых противостояний сумела набрать 19 баллов, что позволяет ей располагаться на 12 позиции в РПЛ.