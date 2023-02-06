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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» усилились сербским футболистом

06 Февраля 2023 • 09:45 Комментировать

18-летний серб Стефан Мелентиевич, который выступает на позиции центрального защитника, пополнил ряды подмосковных «Химок». Об этом сообщается на страницах издания «Чемпионат».

Представитель Российской премьер-лиги заключил трудовое соглашение с игроком, ранее находившимся на просмотре. Мелентиевич является воспитанником академии белградской «Црвены Звезды». Его трансферная стоимость оценивается в 150 тысяч евро.

Предыдущим местом работы защитника был сербский клуб «Раднички». В сезоне-2022/2023 Стефан принял участие в 18 поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

После 17 туров Премьер-лиги «Химки» занимают предпоследнее место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Трансферы футбола - зима 2023 Стефан Мелентиевич
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