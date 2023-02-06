«Химки» усилились сербским футболистом

18-летний серб Стефан Мелентиевич, который выступает на позиции центрального защитника, пополнил ряды подмосковных «Химок». Об этом сообщается на страницах издания «Чемпионат».

Представитель Российской премьер-лиги заключил трудовое соглашение с игроком, ранее находившимся на просмотре. Мелентиевич является воспитанником академии белградской «Црвены Звезды». Его трансферная стоимость оценивается в 150 тысяч евро.

Предыдущим местом работы защитника был сербский клуб «Раднички». В сезоне-2022/2023 Стефан принял участие в 18 поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

После 17 туров Премьер-лиги «Химки» занимают предпоследнее место в таблице.