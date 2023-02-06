Непомнящий: «Дзюба принесёт пользу любой команде чемпионата России»

Российский футбольный специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о дальнейших перспективах нападающего Артёма Дзюбы, ныне находящегося в статусе свободного агента. Последним местом работы 34-летнего футболиста был турецкий «Адана Демирспор».

«Не понимаю, почему Дзюба без клуба. Артём принесет пользу любой команде чемпионата России. Обидно, что такой нападающий сейчас не играет в РПЛ. Надеюсь, он найдёт команду», - приводит слова тренера «РБ Спорт».

Напомним, что Дзюба расторг контракт с турецким клубов в ноябре прошлого года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в пяти матчах, отметившись одним забитым мячом.