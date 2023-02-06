Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «Дзюба принесёт пользу любой команде чемпионата России»

06 Февраля 2023 • 05:52 Комментировать

Российский футбольный специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о дальнейших перспективах нападающего Артёма Дзюбы, ныне находящегося в статусе свободного агента. Последним местом работы 34-летнего футболиста был турецкий «Адана Демирспор».

«Не понимаю, почему Дзюба без клуба. Артём принесет пользу любой команде чемпионата России. Обидно, что такой нападающий сейчас не играет в РПЛ. Надеюсь, он найдёт команду», - приводит слова тренера «РБ Спорт».

Напомним, что Дзюба расторг контракт с турецким клубов в ноябре прошлого года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в пяти матчах, отметившись одним забитым мячом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Непомнящий Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Февраля
05:52 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Дзюба принесёт пользу любой команде чемпионата России»
05:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Фукса объяснил, почему защитник ЦСКА не играет за «Атлетико Минейро»
00:34 · Россия. Премьер-лига
Глушаков находится на сборе с «Пари НН», но склоняется к переходу в «Торпедо» слухи
00:29 · Россия. Премьер-лига
Набиуллина предложили «Арсеналу» и «Рубину»
05 Февраля
23:31 · Россия. Премьер-лига
Мантуан прокомментировал сборы «Зенита» в ОАЭ
23:07 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис может возглавить команду с Ближнего Востока
21:50 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич: Всегда приятно забивать голы, даже в товарищеских матчах
21:31 · Россия. Первая лига
Экс-вратарь «Немана» Василючек находится на просмотре в махачкалинском «Динамо»
21:19 · Россия. Первая лига
Сторожук: Может ли «Арсенал» выйти в РПЛ без трансферов? Усиление требуется всегда, даже чемпионам
21:00 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА лишился двух игроков из-за травм
20:51 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Игра с ЦСКА — это трагедия»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Не жду зрелищного футбола от «Спартака» и «Краснодара»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Галактионов объяснил, почему выпустил Худякова вместо Лантратова в конце матча с «Урарту»
19:54 · Россия. Премьер-лига
​Федотов объяснил причины осеннего спада ЦСКА
19:51 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Локомотива» Конти хочет подучить русский язык
Все новости
Рекомендуем