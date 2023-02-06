Агент Фукса объяснил, почему защитник ЦСКА не играет за «Атлетико Минейро»

Агент Матеус Ассаф, который представляет интересы защитника Бруно Фукса, объяснил, почему его клиент пропустил два последних поединка «Атлетико Минейро».

«У Бруно нет травмы, просто он пока медленно втягивается», - цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, что этой зимой 23-летний футболист перебрался из московского ЦСКА в «Атлетико Минейро» на правах аренды. Игрок принял участие в двух встречах.

В ЦСКА Бруно перешел летом 2020 года. С того момента защитник провел за «армейский» коллектив 19 матчей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 1,8 миллиона евро.