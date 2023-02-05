Канчельскис может возглавить команду с Ближнего Востока

Бывший российский футболист, а ныне футбольный эксперт Андрей Канчельскис заявил, что в скором времени может возглавить один из клубов Ближнего Востока. Так, бывший «манкунианец» рассматривает предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии.

«Веду переговоры с клубами из ОАЭ и Саудовской Аравии, и там и там ведутся переговоры — где попадёт. Арабы никогда не торопятся, живут в очень спокойном режиме. Поэтому ждём. «Нет» мне не сказали, а значит, ждём», - цитирует Канчельскиса «Матч-ТВ».

Напомним, что тренерская карьера Канчельскиса не столь яркая как игровая. Так, он тренировал в основном клубы из низших дивизионов России или из стран ближнего зарубежья. Например, в 2020 году Канчельскис возглавлял узбекский клуб «Навбахор».