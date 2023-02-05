Джорджевич: Всегда приятно забивать голы, даже в товарищеских матчах

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич признался, что для него важен результат в товарищеских играх.

Официальный сайт южан опубликовал слова Джорджевича, который заявил, что для него результат важен даже в товарищеских матчах на сборах, а забитые голы прибавляют уверенности любому нападающему. Эмоции от голов всегда приятные, даже в контрольных играх, сказал игрок. Футболист добавил, что время проходит очень быстро, поэтому нужно набирать форму каждый день.

В текущем сезоне 28-летний форвард принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.