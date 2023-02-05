Личка: «Игра с ЦСКА — это трагедия»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался после товарищеского матча с ЦСКА (1:1).

«Игра с ЦСКА — это трагедия. 60 минут наша команда боялась играть, не было выходов от ворот и конструкции игры. Очень боязливая игра. Все мячи, которые мы играли вперед, потеряли их. Не было игрока, который бы забрал на себя ответственность и улучшил организацию игры», — заявил Личка на видео, опубликованном в телеграм-канале оренбургского клуба.

По мнению специалиста, болельщики будут думать, что это хороший результат, но команда сыграла плохо и могла проиграть 1:4.

После 17 туров «Оренбург» идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.