Галактионов объяснил, почему выпустил Худякова вместо Лантратова в конце матча с «Урарту»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, почему голкипер Даниил Худяков заменил Илью Лантратова в конце товарищеского матча с «Урарту» (1:0).

«Мы планировали игровое время таким образом, чтобы команда почувствовала уверенность с точки зрения взаимодействия, поэтому нам важно было, чтобы опытный игрок стабилизировал игру. Худяков получал свое игровое время. Думаю, еще получит», — передает слова Галактионова Sport24.

Напомним, Лантратов перебрался в «Локомотив» из «Химок» текущей зимой. В первой части сезона он провел 14 матчей и три раза сохранил свои ворота «сухими», а Худяков принял участие в 18 играх, в которых два раза смог отстоять «на ноль».