​Федотов объяснил причины осеннего спада ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о причинах спада его команды, наблюдавшегося осенью.

В ходе интервью для sport24 Федотов выделил несколько причин спада, наблюдавшегося осенью. Так, тренер московской команды посетовал на травмы ведущих футболистов, отъезд легионеров в национальные команды, а также плохую реализацию моментов на поле.

«Не реализовали кучу моментов, а нам забивали не обязательно игровые», - высказался Федотов.

После первой части чемпионата России ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова отстаёт на 13 зачётных баллов.