​Новичок «Локомотива» Конти готов проголосовать за Месси на выборах

Защитник Херман Конти, который в зимнее трансферное окно перебрался в «Локомотив» из «Бенфики», ответил на вопрос о своём звёздном соотечественнике – о Лионеле Месси. У 28-летнего футболиста спросили, проголосовали ли бы он за Месси, если бы форвард баллотировался в президенты Аргентины.

«Конечно», - ответил Конти, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Ранее в Аргентине проводилось исследование. Выяснилось, что многие люди всерьёз были бы готовы проголосовать за Лионеля Месси на выборах президента страны, если бы они проходили сейчас.

Напомним, что в декабре Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.