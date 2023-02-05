​Тренер ЦСКА Федотов вынес вердикт по трансферу Дзюбы

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос насчёт известного нападающего Артёма Дзюбы.

В последние недели слухи связывали Артёма Дзюбу с ЦСКА. 34-летний форвард уже три месяца числится в списке свободных агентов.

Отвечая на вопрос sport24 о том, нужен ли Дзюба ЦСКА, Федотов сказал: «В этом нет смысла».

В начале ноября Артём Дзюба расторг трудовое соглашение с клубом «Адана Демирспор». В Турции российский футболист провёл всего лишь два с половиной месяца. Дзюба забил один гол в пяти матчах местной Суперлиги.

Ранее Артём Дзюба выступал в России за «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Томь» и тульский «Арсенал».