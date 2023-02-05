Абаскаль не покинет «Спартак» зимой

Агент Давид Собрадо, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, высказался о будущем специалиста.

«Гильермо точно не покинет «Спартак» зимой. Это абсолютно исключено. Он остается в команде!» — приводит слова агента Sport24.

Ранее сообщалось об интересе к Абаскалю со стороны «Севильи», однако Собрадо назвал эту новость фейком.

Напомним, 33-летний испанец возглавил «Спартак» минувшим летом. После 17 туров столичный клуб идет на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть зачетных баллов.