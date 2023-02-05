Каррера уверен, что «Зенит» выиграет РПЛ

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате России.

«Что должно произойти, чтобы «Зенит» не стал чемпионом? Я без понятия, у меня ноль идей… Если «Зенит» продолжит играть в футбол, который демонстрирует сегодня, их догнать будет максимально сложно — не уверен, что кто-то в принципе сможет остановить их», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 42 очка. На второй строчке идет «Спартак», набрав 36 очков. Замыкает тройку «Ростов», у которого на счету 35 баллов.