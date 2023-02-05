Чорлука — о Пиняеве и Глушенкове: «Уверен, что это будут удачные трансферы для «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о новичках «железнодорожников» Сергее Пиняеве и Максиме Глушенкове.

«Не могу сказать, что о Пиняеве знаю очень много, но Глушенкова знаю, он очень понравился. Всегда было неудобно против него играть, когда он был в «Спартаке». Я уверен, что это будут удачные трансферы для «Локомотива», — приводит слова Чорлуки официальный сайт РПЛ.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков. Напомним, в чемпионате продолжается зимняя пауза. Возобновление турнира произойдет 3 марта.