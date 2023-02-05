Чорлука уверен, что «Локомотив» сможет исправить ситуацию во второй части сезона

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука в свой день рождения пожелал «железнодорожникам» выбраться из кризиса.

«Пожелаю, чтобы вернули дух победителя, который потеряли в первой части сезона. Кризис бывает у всех команд, сейчас он в «Локомотиве». Но я уверен, что команда исправится во второй части сезона», — приводит слова Чорлуки официальный сайт РПЛ.

На зимнюю паузу «Локомотив» ушел на 14-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков после 17 туров. Напомним, возобновление чемпионата запланировано на начало марта.