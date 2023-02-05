Петржела: У Александра Кержакова огромный потенциал, он мог бы возглавить любой клуб РПЛ

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о бывшем главном тренере «Пари НН» Александре Кержакове.

«Конечно, меня удивляет, что Кержаков все еще без работы. Это странно. Почему такой специалист должен остаться без команды? На мой взгляд, Кержаков мог бы возглавить любой клуб РПЛ», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у Кержакова огромный тренерский потенциал, поэтому обидно, что он без работы, ему нужна постоянная практика дл прогресса.

Напомним, 40-летний Кержаков возглавлял «Пари НН» с июня 2021 по июнь 2022 года. В минувшем сезоне под его руководством нижегородский клуб занял 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.