Рианчо считает, что российские клубы не смогли бы играть в АПЛ

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил уровень АПЛ и РПЛ.

Рианчо сказал порталу «РБ Спорт», что Английская премьер-лига является одной из самых сложный в мире. Если бы российский клуб выступал в АПЛ, то не смог бы одержать больше пяти побед за сезон, ведь чемпионат России не является сильной лигой, считает специалист.

По мнению эксперта, стоимость состава не играет большой роли, чтобы бороться за что-то в еврокубках, необходимо выкладываться в каждой игре на сто процентов, а в РПЛ нет серьезной конкуренции.

Напомним, Рианчо входил в тренерский штаб Массимо Карреры в «Спартаке» с июня по октябрь 2018 года, а после отставки итальянца в течение месяца был исполняющим обязанности наставника команды.

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