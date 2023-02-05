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Хавбек «Химок» Янов находится на просмотре в «СКА-Хабаровске»

05 Февраля 2023 • 17:16 Комментировать

Полузащитник «Химок» Данила Янов находится на сборах «СКА-Хабаровска». Об этом сообщает журналист Сергей Ильёв в своем телеграм-канале «ФНЛ с Ильёвым».

Стоит отметить, что первую часть сезона 23-летний хавбек провел в тульском «Арсенале», за который принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив одну результативную передачу.

Трудовой договор Янова с подмосковными «Химками» рассчитан до конца июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 175 тысяч евро.

После 20 туров «СКА-Хабаровск» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 33 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Арсенал Тула СКА-Хабаровск Данила Янов Трансферы футбола - зима 2023
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