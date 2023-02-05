Нигматуллин назвал российских тренеров, которые успешно могли бы работать в Европе

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин ответил на вопрос о том, кто из российских тренеров мог бы работать в Европе.

«Для тренера иностранца, кроме квалификации, нужно знание местного менталитета и знание языка. У меня пока всплывает только кандидатура Валерия Георгиевича Карпина, который всем этим обладает», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

По мнению эксперта, также в европейском клубе успешно мог бы работать Дмитрий Аленичев в паре с Егором Титовым. Что касается Леонида Слуцкого, то у него уже был такой шанс, и он не смог им воспользоваться, сейчас ему нужно заново поднимать свой рейтинг послед неудачи в «Рубине», добавил Нигматуллин.