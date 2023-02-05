​Тедеев рассказал, что его подкупает в Карпине

Наставник «Алании» Заур Тедеев высказался насчёт Валерия Карпина, с которым в своё время он пересекался в «Ростове».

«Прежде всего подкупает то, как он чувствует игроков, а они его. Наработать это невозможно. Либо у тебя это есть от природы, либо нет. Валерий Георгиевич моментально устанавливает контакт с подопечными, - высказался Тедеев, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Тедеева, Карпин не боится экспериментировать и доверять молодым футболистам.

Также Тедеев отметил, что болеет за «Ростов» Валерия Карпина в Российской премьер-лиге. После первой части сезона команда располагается на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь зачётных баллов.

Добавим, что «Алания» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.