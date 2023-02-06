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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клубы РПЛ, прекратившие существование

06 Февраля 2023 • 08:14 Комментировать

За годы существования РПЛ, к сожалению, не один клуб прекратил своё существование. Давайте вспомним некоторых из последних неудачников. 

Саранску не помог чемпионат мира

В сентябре 2012 года Саранску выпала честь стать местом проведения домашнего мундиаля 2018-го (вместо более многочисленного и футбольного Краснодара). А за два месяца до этого ФК «Мордовия» дебютировал в Премьер-лиге. Закрепиться сразу не удалось, поэтому потребовалась вторая попытка, через год. В чемпионате-2014/15 под руководством Юрия Сёмина «Мордовия» завоевала 8-е место – лучшее достижение в истории клуба. Далее следуют два неудачных сезона. В итоге в 2020 году, вылетев из ФНЛ, из-за долгов клуб лишился профессионального статуса. В 2021 году местными властями было принято решение о возрождении профессионального футбольного клуба в Саранске, но без стабильного финансирования просуществовать более одного сезона не удалось.

«Тосно» не дожил четырёх дней до своего пятилетия…

Российский клуб из одноименного города в Ленинградской области был основан 13 июня 2013 года. За четыре сезона «Тосно» проделал путь до главной российской футбольной лиги. Обладатель Кубка России сезона-2017/18 (именно этот сезон стал единственным в РПЛ) был расформирован 9 июня 2018 года – за пять дней до старта ЧМ-2018. Любопытно, но именно в канун открытия мирового футбольного форума в Москве прекратил своё существование ещё один старожил РПЛ – «Амкар» из миллионной Перми, отыгравший на самом верху 14 лет…

«Тамбов» играл в чужом городе

Профессиональный клуб в Тамбове просуществовал 8 лет, вплоть до 2021 года. С 2016 года выступал в ФНЛ. В 2019 году дебютировал в РПЛ. По ходу сезона с командой работали поочерёдно три главных тренера: Александр Григорян, Сергей Первушин (и.о.) и Тимур Шипшев. В итоге команда заняла 14-е место. Из-за отмены стыковых матчей в связи с пандемией COVID-19 смогли закрепиться в высшем эшелоне. Поскольку стадион в Тамбове не соответствовал требованиям РПЛ, домашние поединки проводили на «Мордовия Арене» в Саранске. Команда тем временем квартировалась в подмосковной Тарасовке. В ноябре 2020-го спортивный директор клуба Павел Худяков заявил, что клуб не получает финансирования из областного бюджета, и из-за долгов было запрещено регистрировать новых игроков.

Махачкала вспоминает Кубок УЕФА

3 июня 2022 года Российский футбольный союз подтвердил своё решение не предоставлять «Анжи» лицензию, необходимую для выступления в ФНЛ. А за 11 лет до этого события миллиардер Сулейман Керимов приобрёл контрольный пакет акций клуба, позволив российским любителям футбола следить за игрой Самуэля Это'О иРоберто Карлоса. Это был звёздный час для дебютировавшего в 2000 году «Анжи».

В августе 2013 было объявлено о сокращении бюджета на 70 %, а за три недели до этого подал в отставку с поста главного тренера Гус Хиддинк. Всевозможные хитросплетения «Анжи» закончились в 2019 году, в то время как другой клуб из столицы Дагестана – «Динамо» – в июне прошлого года завоевал право играть в ФНЛ.

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«Москве» не помогли ни Блохин, ни Слуцкий

Из команд-призраков выделяются представители столичного региона – раменский «Сатурн», «Торпедо – ЗИЛ» и его последователь ФК «Москва». В декабре 2007 года с горожанами начал работать Олег Блохин, сменивший на посту главного тренера Леонида Слуцкого. В своём последнем сезоне выступления в высшем российском дивизионе 2009 года, клуб ещё за два тура до финиша претендовал на медали… А по окончании сезона «Москва» стала расставаться со своими футболистами из-за финансовых проблем. 5 февраля 2010 года акционерами клуба было объявлено об отказе от участия в соревнованиях.

Не пополнит ли в скором времени этот список ФК «Химки»? Согласитесь, история во многом повторяется.

Константин Лицин

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