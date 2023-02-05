​«Крылья Советов» нацелились на защитника «Химок»

«Крылья Советов» ищут варианты по усилению своего состава в зимнее трансферное окно. Как сообщает «Чемпионат», самарский клуб нацелился за защитника Дмитрия Тихого из «Химок».

Дмитрий Тихий выступает за «Химки» уже четыре года. В 106 матчах за подмосковный клуб защитник записал на свой счёт один гол.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Дмитрия Тихого в 900 тысяч евро.

На текущий момент «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Химки», в свою очередь, располагаются на 15-й строчке, то есть в зоне прямого вылета.