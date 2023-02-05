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«Антальяспор» сможет выкупить Мампасси – известна сумма

05 Февраля 2023 • 12:16 Комментировать

В ближайшие часы защитник Марк Мампасси должен сменить «Локомотив» на «Антальяспор». Ранее в прессе появилась информация о том, что 19-летний футболист уже отправился в Турцию.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «Антальяспор» арендует Марка Мампасси на остаток сезона с правом дальнейшего выкупа. Осуществить полноценный трансфер футболиста турецкий клуб сможет за 3 миллиона евро.

За «Локомотив» Марк Мампасси провёл 21 официальный матч. Забитыми голами защитник не отмечался.

«Антальяспор» на текущий момент занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антальяспор Марк Мампасси Трансферы футбола - зима 2023
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