«Антальяспор» сможет выкупить Мампасси – известна сумма

В ближайшие часы защитник Марк Мампасси должен сменить «Локомотив» на «Антальяспор». Ранее в прессе появилась информация о том, что 19-летний футболист уже отправился в Турцию.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «Антальяспор» арендует Марка Мампасси на остаток сезона с правом дальнейшего выкупа. Осуществить полноценный трансфер футболиста турецкий клуб сможет за 3 миллиона евро.

За «Локомотив» Марк Мампасси провёл 21 официальный матч. Забитыми голами защитник не отмечался.

«Антальяспор» на текущий момент занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.