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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Оренбурга»: В России невозможно проводить зимние сборы

05 Февраля 2023 • 11:12 Комментировать

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, почему в России невозможно проводить зимние сборы.

Он отметил, что вторая команда «Оренбурга» проводила сборы в Крыму, и он видел фотографии оттуда - на поле была промерзлая жёлтая трава.

«Я считаю, что юг не сможет обеспечить всех. Не проводить же сборы в 20-градусный мороз. Так что надо работать над этими вопросами», - приводит слова спортивного функционера «РБ Спорт».

Российские клубы нынешние сборы проводят в ОАЭ и Турции.

«Оренбург» после 17 туров располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Василий Еремякин
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