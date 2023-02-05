Президент «Оренбурга»: В России невозможно проводить зимние сборы

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, почему в России невозможно проводить зимние сборы.

Он отметил, что вторая команда «Оренбурга» проводила сборы в Крыму, и он видел фотографии оттуда - на поле была промерзлая жёлтая трава.

«Я считаю, что юг не сможет обеспечить всех. Не проводить же сборы в 20-градусный мороз. Так что надо работать над этими вопросами», - приводит слова спортивного функционера «РБ Спорт».

Российские клубы нынешние сборы проводят в ОАЭ и Турции.

«Оренбург» после 17 туров располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.