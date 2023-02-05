Стало известно, возглавит ли Абаскаль «Севилью»

Испанская «Севилья» не проявляет интерес к главному тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю. Об этом заявил агент наставника Давид Собрадо.

«Это фейковые новости», - передает слова представителя тренера издание «РБ Спорт».

Напомним, что Абаскаль занял пост наставника «народной команды» летом прошлого года. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

После 17 проведенных туров московский коллектив набрал 36 баллов и располагается на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.