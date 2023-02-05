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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, возглавит ли Абаскаль «Севилью»

05 Февраля 2023 • 10:32 Комментировать (1)

Испанская «Севилья» не проявляет интерес к главному тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю. Об этом заявил агент наставника Давид Собрадо.

«Это фейковые новости», - передает слова представителя тренера издание «РБ Спорт».

Напомним, что Абаскаль занял пост наставника «народной команды» летом прошлого года. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

После 17 проведенных туров московский коллектив набрал 36 баллов и располагается на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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rac531
05 Февраля 2023 в 11:24
Как же Миллер, Дюков, Медведев и прочая газпромовская шпана стараются вывести спартаковцев из себя)
Потоки дерьма, злобная клевета, необоснованные обвинения, судейские истерики - все это целенаправленно жужжит и льется из грязных ртов и рук всевозможного шелкоперрского говна, оплачиваемого Газпромом, то есть мною!
Интересно, сколько судейских скандалов ожидает нас весной чтобы бразилы смогли пришить к своей жопе звезду:?)))(
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