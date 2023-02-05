Знаменитый форвард «Москвы» Бракамонте стажируется в «Енисее»

Знаменитый в прошлом аргентинский форвард Эктор Бракамонте проходит стажировку в клубе Первой лиги - красноярском «Енисее». Сейчас красноярцы проводят сбор в Турции, а экс-форвард работает с нападающими клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Енисея».

Напомним, 44-летний Бракамонте в прошлом не один год выступал в РПЛ. До завершения карьеры в 2013 году аргентинец провёл девять лет в чемпионате России. С 2003 по 2009 год выступал за «Москву», с 2009 по 2011 год был игроком «Терека», а в завершении карьеры один год поиграл в «Ростове». За всё время игры в России Бракамонте забил свыше 40 голов в официальных матчах.