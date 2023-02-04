Футболист «Сочи» Батырев рассказал о выборе между сборными Канады и России

Футболист «Сочи» Амир Батырев порассуждал на тему выбора между сборными России и Канады.

«Честно, не думал о том, за кого хочу больше играть. Пойду в ту команду, которая пригласит первой. Но сейчас контактов ни с кем не было и я не знаю, помнят ли обо мне в Канаде. Но с футболистами и тренерами из Канады я общаюсь», - цитирует Батырева «Чемпионат».

Дело в том, что у Батырева двойное гражданство – российское и канадское. Родился 20-летний полузащитник в Торонто, а на молодёжном уровне играл за канадские клубы «Торонто» и «Ванкувер Уайткэпс». В 2020 году игроком заинтересовались в российской «Твери», а после, немного поиграв там, Батырев перебрался в стан «Сочи», где выступает с лета 2022 года.