Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой считает, что Азмуну не помешало бы вернуться в «Зенит»

04 Февраля 2023 • 18:50 Комментировать

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о форварде «Байера» Сердаре Азмуне, который в текущем сезоне совсем не забивает за свой клуб и не получает достаточной игровой практики.

«Непонятно почему Азмун не играет в «Байере». Каким бы ни был чемпионат, хотя бы на замену он мог бы выходить, у нас Азмун был лучшим нападающим в чемпионате», - цитирует Мостового Rusfootball.

Эксперт добавил, что если бы возвращение Азмуна в «Зенит» состоялось, его помощь команде оказалась бы очень весомой, это было бы хорошо как для «Зенита», так и для иранца, который долгое время играл в стане «сине-бело-голубых».

Напомним, в текущем сезоне у Азмуна нет голов за «Байер» в 13 проведённых матчах во всех турнирах, на его счету лишь два ассиста.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Сердар Азмун Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Февраля
19:26 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал российских тренеров, которые могли бы поработать в Европе
19:13 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью
19:04 · Россия. Премьер-лига
Аленичев не имеет информации об игре ветеранов «Спартака» и «Реала»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Караваев близок к продлению контракта с «Зенитом» слухи
18:50 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Азмуну не помешало бы вернуться в «Зенит»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Дзюбе ещё не надо завершать карьеру»
18:33 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев назвал российских тренеров, которые могли бы работать в Европе
18:07 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» не планирует подписывать Павлюченко
17:49 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Сочи» Адамов: «Было приятно начать работу с Бердыевым»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Юсупов: «Российскому футболу бежать в Азию не стоит»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Я очень рад возвращению Бердыева в РПЛ»
16:18 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Слова Кокорина про тюрьму — чушь»
15:48 · Россия. Премьер-лига
​Регламент зимнего турнира РПЛ изменён
15:43 · Россия. Премьер-лига
​Регламент зимнего турнира РПЛ могут изменить
15:25 · Россия. Премьер-лига
​Барриос оценил готовность «Зенита» к сезону
Все новости
Рекомендуем