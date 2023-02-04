Мостовой считает, что Азмуну не помешало бы вернуться в «Зенит»

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о форварде «Байера» Сердаре Азмуне, который в текущем сезоне совсем не забивает за свой клуб и не получает достаточной игровой практики.

«Непонятно почему Азмун не играет в «Байере». Каким бы ни был чемпионат, хотя бы на замену он мог бы выходить, у нас Азмун был лучшим нападающим в чемпионате», - цитирует Мостового Rusfootball.

Эксперт добавил, что если бы возвращение Азмуна в «Зенит» состоялось, его помощь команде оказалась бы очень весомой, это было бы хорошо как для «Зенита», так и для иранца, который долгое время играл в стане «сине-бело-голубых».

Напомним, в текущем сезоне у Азмуна нет голов за «Байер» в 13 проведённых матчах во всех турнирах, на его счету лишь два ассиста.