​Регламент зимнего турнира РПЛ изменён

Российская премьер-лига официально объявила о том, что регламент уже стартовавшего зимнего турнира в ОАЭ был изменён. Теперь футболисты не должны отбывать дисквалификацию после получения красной карточки в предыдущей игре.

РПЛ удовлетворила просьбу клубов-участников, поскольку турнир имеет предсезонный статус. Инициатором обращения стал «Сочи», поскольку в игре с «Краснодаром» с поля был удалён Артём Мещанинов. После изменения регламента он сможет сыграть против «Ростова» 6 февраля.

После первого тура зимнего турнира РПЛ турнирная ситуация такая: 1. «Краснодар» (3 очка), 2. «Спартак» (2 очка), 3. «Ростов» (1 очко), 4. «Сочи» (0 очков).