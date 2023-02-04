​Регламент зимнего турнира РПЛ могут изменить

Регламент зимнего турнира Российской премьер-лиги, проходящего в ОАЭ, может быть изменён. Участники обратились к организаторам с просьбой убрать из регламента пункт о дисквалификации футболиста на следующий матч при получении красной карточки. По данным «Спорт-Экспресса», инициатором обращения стал «Сочи» - в составе этой команды в первом туре был удалён Артём Мещанинов.

В первом туре зимнего турнира РПЛ «Спартак» обыграл «Ростов» по пенальти после ничьей 0:0, а «Краснодар» обыграл «Сочи» в основное время со счётом 1:0. Таким образом, именно краснодарские «быки» сейчас лидируют в таблице.