​Барриос оценил готовность «Зенита» к сезону

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос, насколько готова команда к возобновлению сезона прямо сейчас.

В настоящий момент «Зенит» проводит второй зимний сбор в ОАЭ. Ранее команда Сергея Семака провела подготовительный период в Катаре.

«Не скажу, что уже полностью готовы, поскольку пока не хватает товарищеских матчей, которые помогут набрать игровой ритм. Но они впереди, поэтому где-то через неделю можно будет говорить, что мы входим в соревновательный режим», - высказался Барриос, чьи слова приведены на официальном сайте «Зенита».

Первый официальный матч в 2023 году «Зенит» проведёт в субботу, 25 февраля. Команда Сергея Семака будет играть против «Волги» из Ульяновска в рамках Фонбет Кубка России. Что касается РПЛ, то ближайший тур пройдёт в начале марта.