​Аленичев: «Борьба за чемпионство в РПЛ завершена»

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Аленичев не верит в возрождение интриги в чемпионской гонке в Премьер-лиге России.

На текущий момент лидером чемпионата России является «Зенит». Ближайшего преследователя в лице «Спартака» питерцы опережают на шесть очков.

По словам Аленичева, формально конкурентами «Зенита» считаются «Спартак», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо». Впрочем, экс-футболист не думает, что у кого-то из них есть шансы оказаться на вершине.

«Шансов ни у кого не будет, я думаю, что борьба за чемпионство уже завершена. «Зенит» однозначно станет чемпионом, поскольку у команды никто из бразильцев не ушёл, хотя разговоры были», - сказал Аленичев для ТАСС.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх предыдущих сезонов.